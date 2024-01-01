На юге Прикамья насмерть сбили 92-летнего пешехода Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

На территории Уинского муниципального округа произошла авария на трассе, в результате которой погиб 92-летний пенсионер. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.

По данным ведомства, ДТП случилось в 7:45 на автодороге Уинский—Деменева, когда автомобиль «Шкода», за рулём которого был 25-летний водитель, на 30 км трассы сбил пешехода. По предварительным данным, 92-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, а на его одежде не было световозвращающих элементов.

После аварии пешеход скончался на месте.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку и устанавливают все обстоятельства.

В ведомстве призывают пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах и надевать одежду со световозвращателями.

Напомним, сегодня суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП на трассе Кунгур—Соликамск, в результате которого погибли мать и её 7-летний сын, ещё один 14-летний мальчик пострадал. Мужчина был под наркотиками. Его осудили на 9 лет в колонии-поселении и запретили на 2 года и 6 месяцев водить транспорт.





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