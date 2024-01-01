В Прикамье на 9 лет осудили виновника ДТП, в котором погибли женщина и ребёнок В момент аварии водитель был под наркотиками Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Суд вынес приговор водителю, который летом 2024 года на трассе Кунгур—Соликамск выехал на встречную полосу и попал в смертельную аварию. Его осудили за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек. Мужчине назначили наказание в виде 9 лет в колонии-поселении. Также ему на 2 года и 6 месяцев запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, 5 июля водитель автомобиля, в котором находилось трое пассажиров, в том числе двое детей, на 161 км автодороги Кунгур—Соликамск выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, который ехал ему навстречу.

В результате ДТП семилетний мальчик скончался на месте. Ещё двое пострадавших, женщина и 14-летний подросток, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Женщина позднее скончалась.

По уточнению пресс-службы прокуратуры, виновником аварии стал житель Гремячинска, который осуществлял пассажирские перевозки. В момент аварии он был в состоянии наркотического опьянения.

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