К территории Прикамья приблизился мощный шторм Он может грозить сносом деревьев на большой территории Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

По данным пермских метеорологов, над Северным Уралом в последние сутки отмечается локальное усиление ветра с порывами до 25 м/с. Такие данные зафиксированы на метеостанции Кытлым в Свердловской области рядом с границей с Пермским краем.

«Явление для этих мест нередкое, хотя иногда и приводит к существенному ущербу (в ноябре 2018 года аналогичный шторм повалил 800 га леса в Кытлымском горном районе, в том числе вдоль известной тропы на Конжаковский камень)», — сообщает телеграм-канал Пермского ГИС-центра.

Напомним, по данным синоптиков, 4 декабря в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах прогнозируется гололёд, на дорогах гололедица, высока вероятность прохождения ледяного дождя на севере Пермского края. В связи с этим в МЧС по региону предупредили жителей о возможных обрывах линий электропередачи, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении числа дорожно-транспортных происшествий.

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