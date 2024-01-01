К территории Прикамья приблизился мощный шторм
Он может грозить сносом деревьев на большой территории
По данным пермских метеорологов, над Северным Уралом в последние сутки отмечается локальное усиление ветра с порывами до 25 м/с. Такие данные зафиксированы на метеостанции Кытлым в Свердловской области рядом с границей с Пермским краем.
«Явление для этих мест нередкое, хотя иногда и приводит к существенному ущербу (в ноябре 2018 года аналогичный шторм повалил 800 га леса в Кытлымском горном районе, в том числе вдоль известной тропы на Конжаковский камень)», — сообщает телеграм-канал Пермского ГИС-центра.
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