В Пермском крае 4 декабря пройдёт ледяной дождь Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 4 декабря в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах прогнозируется гололёд, на дорогах гололедица, высока вероятность прохождения ледяного дождя на севере Пермского края.

В связи с этим в регуправлении МЧС предупредили жителей о возможных обрывах линий электропередачи, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

«Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия. Пешеходам стоит быть внимательными при переходе проезжей части», — обратились спасатели к жителям.

При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Вызов бесплатный.

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