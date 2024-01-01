Алёна Бронникова В новый состав Молодёжного парламента Пермского края вошли участники СВО Состав обновился на 60% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На минувшем заседании Законодательного собрания Пермского края 28 ноября депутаты утвердили седьмой состав Молодёжного парламента. Новый состав обновился более чем на половину, в него вошли участники СВО, лидеры молодёжной политики, представители общественных, образовательных и промышленных организаций.

Так, согласно постановлению краевого ЗС, в седьмой состав вошли ветераны СВО: руководитель реготделения «Молодой гвардии Единой России», награждённый медалями «За отвагу ДНР» и «За ратную доблесть», Леонид Новохатский и кавалер Ордена мужества, специалист регионального отделения «Движения первых» Даниил Степанов.

Также в списке оказались амбассадоры молодёжной политики Прикамья: член комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию, патриотическому воспитанию и делам молодёжи Ольга Красносельских и председатель Молодёжного совета при уполномоченном по правам человека в Пермском крае, лектор российского общества «Знание» Алексей Мазихин. Ведущий специалист по персоналу ПАО «Уралкалий» и зампредседателя Ассоциации работающей молодёжи региона Румия Мингазеева, помощник руководителя ЗАО «Курорт «Ключи», зампред первички по информационной работе Валерия Платыгина, замруководителя регштаба «Молодой гвардии» Елена Черепанова и др.

По данным краевого парламента, состав обновился на 60%. В него вошли представители 10 территорий региона. Первое заседание состоится в декабре.

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