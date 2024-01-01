Александра Пермякова Пермь вошла в тройку лидеров по числу киносъёмок среди регионов РФ Рейтинг составил Фонд поддержки регионального кинематографа Поделиться Твитнуть

В 2024-м году вышло сразу два документальных фильма об известном историке и этнографе Георгие Николаевиче Чагине. Фото: кадр со съёмок

Валерий Заровнянных

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов (ФПРК) назвал регионы, в которых снимается наибольшее количество документальных фильмов. Пермский край вошёл в лидеры списка.

Фонд поддержки регионального кинематографа определил, что больше всего документальных фильмов снималось и снимается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (22 проекта), Москве и Московской области (21 проект), а также в Пермском крае (18 проектов). В пятёрку также вошли Иркутская область (15 проектов) и Якутия (14 проектов). Такие результаты были подведены по итогам конкурса «Россия — взгляд в будущее» в 2022-2024 годах среди фильмов, снятых при содействии ФПРК.





«Ситуация в документальном кино схожа с игровым. Больше съёмок проводится в тех регионах, где идёт системная работа по развитию киноиндустрии: действуют кинокомиссии, система рибейтов (возмещение части затрат на процесс кинопроизводства), развиваются киностудии, действуют киношколы и сильные образовательные лаборатории», — комментирует генеральный продюсер ФПРК Элла Тухарели.





(16+) — победителем конкурса грантов губернатора Пермского края. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермская киностудия «Новый курс», режиссёр Влад Кричфалуший и оператор-постановщик Алексей Романов работают над документальным сериалом о пермских поэтах «Живая поэзия» — победителем конкурса грантов губернатора Пермского края.

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