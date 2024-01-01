Детскому саду «Талантика» в Перми передали новые земельные участки Поделиться Твитнуть

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В Перми выделены земельные участки для создания прогулочной зоны при детском саде «Талантика». Эти территории расположены рядом с садом по ул. 3-й Ключевой, 11, сообщает «Рифей», ссылаясь на информацию городского департамента земельных отношений.

В результате предоставления новых участков площадь детского сада увеличится на 745,2 кв. м. Предполагается, что на этих территориях будет устроена спортивная площадка и зона для активных игр.

В настоящее время идёт процесс оформления документов, необходимых для передачи земли в постоянное бессрочное пользование детскому дошкольному учреждению. Как уточнили в городском департаменте земельных отношений, материалы для государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования участками направлены в Управление Росреестра по Пермскому краю.

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