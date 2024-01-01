Работникам «Гортранса» Перми с 2025 года начнут платить надбавки Они устанавливаются за сложный и напряжённый режим работы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми

Работникам пермского МКУ «Гортранс» собираются увеличить заработную плату. На сайте мэрии опубликован проект постановления администрации Перми о внесении изменений в действующую систему оплаты.

В документе, в частности, сказано, что с 1 января 2025 года устанавливаются ежемесячные надбавки за сложный и напряжённый режим работы: старшему диспетчеру — в размере от 10 до 40% от должностного оклада, диспетчеру — в размере от 10 до 30% от должностного оклада, водителю автомобиля — в размере от 10 до 25% от должностного оклада.

Напомним, к работникам пермского «Гортранса» относятся диспетчеры Центральной диспетчерской службы, круглосуточно контролирующие работу городских автобусов и трамваев, следящие за соблюдением расписания; сотрудники службы пути, отвечающие за текущее состояние трамвайных путей; работники контрольно-ревизорской службы, следящие за работой перевозчиков и проверяющие автобусные маршруты на соответствие требованиям безопасности, чистоту салона и пр. Также к деятельности «Гортранса" относятся изготовление и продажа проездных, обеспечение перевозчиков билетной продукцией, составление паспортов транспортных средств и расписаний движения общественного транспорта.

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