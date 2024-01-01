Алёна Бронникова Житель Перми погиб, облив себя горящим маслом В краевом МЧС сообщили подробности трагедии Поделиться Твитнуть

Стали известны подробности пожара в Перми, в котором погиб 70-летний мужчина. По данным МЧС России, трагедия произошла во время приготовления ужина. Как сообщается в соцсетях ведомства, пенсионер плеснул на раскалённую сковороду масло, которое вспыхнуло вместе с одеждой.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю «Новому компаньону» рассказали, что пожар произошёл ещё в ночь на 1 декабря в одном из многоквартирных домов на ул. Чернышевского. Сообщение о возгорании поступило в службы в 00:35.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение на четвёртом этаже в трёхкомнатной квартире многоквартирного дома. К сожалению, обнаружен погибший», — уточнили в пресс-службе краевого ведомства.

В тушении огня участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила 0,1 кв. м.

Следственный комитет Прикамья проводит проверку по факту ЧП. Установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

По данным краевого МЧС, за сутки 2 декабря на территории Прикамья было ликвидировано шесть пожаров. Погибших и травмированных в результате происшествий нет.

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