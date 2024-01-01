Житель Прикамья вывел жену из горящего дома Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 2 декабря, в СНТ «Дружба», расположенном в д. Богородск Кунгурского муниципального округа Прикамья, в жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

К месту ЧП были немедленно были направлены 20 пожарных и пять единиц техники. По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение кровли дома, а также бани и сарая.

На пожаре была спасена женщина. Уточняется, что её через окно вытащил на улицу муж. В итоге никто не пострадал.

В общей сложности на ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло порядка трёх часов. Площадь возгорания превысила 60 кв. м.

Причины ЧП ещё устанавливаются.

Всего за истекшие сутки на территории Пермского края было ликвидировано 6 пожаров, из них: 3 пожара на территории Перми, по одному на территориях Кунгурского, Березниковского и Нытвенского округов. Погибших и травмированных на пожарах нет.

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