Следком проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Губахе Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Губахи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре. По предварительным данным, он получил смертельные ожоги 26 ноября в своей квартире на проспекте Свердлова. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как выяснилось, погибшим был мужчина 1968 г.р. Его тело спасатели обнаружили во время тушения огня.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

В следкоме по региону призывают всех жителей соблюдать правила безопасности в быту: проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя; не курить в постели и не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы и т.д.

В МЧС напоминают, что установка пожарного извещателя в доме может существенно снизить риски происшествий.

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