Алёна Бронникова Пермский «Молот» одержал вторую победу на выезде Команда пермяков обыграла «Кристалл» со счётом 1:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» 2 декабря сумел одержать вторую победу подряд в выездной серии игр. В матче против самарского «Кристалла» пермяки выиграли с минимальной разницей в счёте — 1:2.

Голы в ворота соперника забили Павел Синявский и Павел Щербаков, обе шайбы были реализованы во втором периоде. Единственный гол в ворота «Молота» был забит под конец матча Иваном Коломийцевым.

«Знали, что будет тяжёлая игра. Готовились серьёзно, ребята выполнили установку, но в концовке немножко смазали. Мы учимся играть правильно в тяжёлых ситуациях, и вратарь, конечно, был сегодня молодец. И со стороны «Кристалла» был хороший хоккей, и с нашей. Это делает лигу только сильнее и зрелищнее», — прокомментировал итог игры главный тренер пермяков Евгений Попихин.

Напомним, 30 ноября пермскому клубу удалось добыть победу в непростом матче с самарским ЦСК ВВС. Следующая игра пройдёт в Пензе против «Дизеля» 8 ноября.

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