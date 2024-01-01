Пермский «Молот» добыл непростую победу в Самаре Следующая игра пройдёт в Саратове Поделиться Твитнуть

В субботу, 30 ноября, хоккейный клуб «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ провёл матч в Самаре с местной командой ЦСК ВВС. Матч завершился со счётом 2:3 в пользу пермских хоккеистов.

Счёт на 17 минуте броском сходу открыл Александр Волков. Во втором периоде команды обменялись голами — у пермяков Максим Кицын реализовал большинство. В третьей 20-минутке Игорь Зенчиков после броска Рауля Акмальдинова переправил шайбу в ворота и сделал счёт 3:1. До финального свистка самарцы сумели только сократить отставание до минимального.

Далее наша команда отправляется в Саратов, где 2 декабря проведёт заключительный матч выездной серии против «Кристалла». Начало матча в 19:30 по пермскому времени.

Напомним, первый матч выездной серии «Молоту» выиграть не удалось. В игре с пензенским «Дизелем» 28 ноября пермяки уступили 4:1. Единственная шайба была забита Ярославом Зыковым во втором периоде.

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