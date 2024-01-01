Алёна Бронникова Обслуживание 15 фонтанов Перми в течение двух лет обойдётся бюджету в 28 млн рублей Победителем в двух закупках стала одна компания Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По итогам двух электронных аукционов на содержание и ремонт фонтанов Перми в период с 2025 по 2026 год МКУ «Пермблагоустройство» заключило контракты с одним поставщиком. Согласно опубликованной информации на сайте госзакупок, им стало пермское ООО «Фонтан». Общая сумма контрактов составила 28,1 млн руб.

На участие в аукционе по содержанию с 1 января 2025 года по 20 декабря 2026 года двух фонтанов на эспланаде — перед Драмтеатром и перед зданием Законодательного собрания Пермского края заявилось шесть участников. Начальная цена контракта составляла 20,5 млн руб. На участие во втором аукционе по содержанию с 15 апреля 2025-го по 5 октября 2026 года 13-ти городских фонтанов поступило семь заявок. Начальная цена составляла 12,3 млн руб.

В обеих закупках победителем был выбран участник, предложивший наименьшую стоимость работ. В первом случае — 17,6 млн руб. (снижение начальной цены составило 14%), во втором случае участник предложил выполнить работы за 10,5 млн руб. (-14,5%).

ООО «Фонтан», по данным checko.ru, зарегистрировано в 2015 году в д. Глушата Пермского МО для ведения деятельности по строительству жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Среди основных заказчиков — МКУ «Пермблагоустройство» и администрация Ленинского района Перми, с которыми заключались договоры на обслуживание фонтанов и содержание мест массового отдыха у воды. Прошлый год компания завершила с убытками в 142 тыс. руб. Учредителем с 2020 года стал Валентин Темников. Ранее компанией владел предприниматель Даниил Кузьмичёв, которому принадлежит отель «Альбатрос» в Перми.

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