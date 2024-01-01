Алёна Бронникова На ремонт и обслуживание 15 фонтанов в Перми выделили почти 33 млн рублей С подрядчиками планируется заключить контракты на 2025 и 2026 годы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок опубликованы два электронных аукциона на содержание и ремонт фонтанов Перми в период с 2025 по 2026 годы. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Общая сумма выделенных средств составляет 32,8 млн руб.

Одна закупка объявлена на содержание двух фонтанов на эспланаде в кварталах № 64 и 68 — на площади у Драмтеатра и перед зданием Законодательного собрания Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта — 20,5 млн руб. Срок выполнения работ: с 01 января 2025 года по 20 декабря 2026 года.

Работа фонтанов должна осуществляться ежедневно по будням до 24 часов, в выходные — до часу ночи. Днём допускается снижение мощности подачи воды для увеличения ресурса насосов и экономии электроэнергии до 30%. После 23 часов звучание музыкального сопровождения светового шоу должно быть уменьшено на 30%. Фонтаны эксплуатируются в рабочем режиме с 1 мая по 30 сентября. В перечень работ также входит разработка и установка трёх новых мелодий музыкального сопровождения и трёх новых программ режима работы светового и водного шоу фонтанов до 30 января 2025 года.

Согласно условиям второго аукциона, подрядчик должен будет обслуживать 13 городских фонтанов с 15 апреля 2025-го по 5 октября 2026 года. Начальная цена — 12,3 млн руб. Снижение мощности работы фонтанов допускается в пределах 20-50% в зависимости от времени. Для демонстрации светового и водного шоу подрядчик должен будет установить по одной шоу-программе на фонтанах в парке им. А.П. Чехова, на участке на Комсомольского пр. на Белинского и Чкалова, в сквере им. Ф.Э. Дзержинского и на бул. Советской Армии.

Исполнители должны будут обеспечить надлежащее качество воды, выполняемых работ, безопасность движения пешеходов, установить на подходах информационные щиты с запретом купаться, чистить их, раз в месяц проводить профилактику, с 30 сентября по 5 октября выполнять работы по консервации. При подготовке к летнему периоду проверять системы водоснабжения и водоотведения, электропроводку, целостность конструкций и облицовку и пр.

Заявки принимаются до 18 ноября. Подрядчиков определят 20 ноября.

В этом году пермские фонтаны закрылись на зимний период 1 октября. Накануне на эспланаде прошли последние светомузыкальные представления.

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