Фонтаны в Перми уйдут на зимовку с 1 октября Всего в городе работали 13 фонтанов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 октября пермские фонтаны закроются на зимний период. Их последний день работы в этом году назначен на 30 сентября. С 1 по 5 октября специализированная компания займётся консервацией оборудования, сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Всего к зиме подготовят 13 фонтанов. Процесс консервации включает в себя опорожнение резервуаров, отключение систем водоснабжения и электроснабжения, а также снятие форсунок, насосов и инвентаризацию оборудования.

В МКУ отметили, что подрядчик продолжит обслуживать некоторые фонтаны и в зимнее время. Это касается фонтанов на эспланаде и на бульваре Советской Армии.

«Здесь необходимо поддерживать плюсовую температуру в подземной части фонтана, чтобы не допустить замерзания оборудования и техники, обеспечивающих работу фонтанов в летний период», — прокомментировали в учреждении.

Как пишет ВЕТТА, в понедельник, 30 сентября, фонтаны на эспланаде дадут последние в этом году светомузыкальные представления: в 21:45 последнее перед зимой представление покажет фонтан на площади у Театра-Театра, а в 22:45 — фонтан в 68-м квартале эспланады у здания заксобрания Пермского края.

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