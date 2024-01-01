Алёна Бронникова «Новогор» рассказал о причине утечки воды в одном из микрорайонов Перми Из-за проблемы 1 декабря произошёл транспортный коллапс Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «Новогор-Прикамье» прокомментировали причину утечки воды в микрорайоне Юбилейном в Перми. По словам представителей компании, проблему на перекрёстке улиц Суздальской и Старцева из года в год создают грунтовые воды, которые откачивают жители частного сектора.

«Специалисты после обследования и мониторинга сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Юбилейном в очередной раз подтверждают, что вода, которая собирается на перекрёстке улиц Суздальской и Старцева, не вытекает из труб централизованной системы водоснабжения, которые обслуживаются компанией. Эта информация отправлена в районную и городскую администрации», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что для выявления причины проводились отключения воды, чтобы определить участок возможного повреждения, однако это не повлияло на снижение уровня воды на проблемном перекрёстке. Лабораторные исследования показали, что вышедшая на поверхность вода не является водопроводной, а сливается из ближайших частных домов в дренажные каналы, собираясь затем в ливневой системе. Это также может быть грунтовая или сточная вода.

Из-за утечки воды на данном перекрёстке образовался гололёд, и с 1 декабря автобусы № 14, 16, 57 и 59 перестали заезжать на остановки «Микрорайон Юбилейный» и «Ул. 2-я Запорожская». По данным «Новогора», в данный момент ручьи от частных домов продолжают стекать по рельефу в низину.

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