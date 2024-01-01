Утечка воды стала причиной транспортного коллапса в Перми Автобусы перестали заезжать в микрорайон Юбилейный Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, автобусные маршруты №14, 16, 57 и 59 не заезжают на конечную «Микрорайон Юбилейный» и «улица 2-я Запорожская» из-за утечки воды. В связи с коммунальной аварией там образовался гололёд.

Ранее в соцсетях жители микрорайона сообщили, что накануне на кольце стали застревать автобусы: они не могли выехать из колеи, на проезжей части разлитая вода замерзла, что стало причиной гололёда.

Аналогичный случай произошёл в феврале этого года, когда на Юбилейный случился прорыв воды на водопроводе. Как выяснилось, была утечка на частном водопроводе. По нему снабжался один из домов по ул. Балхашской.

Как уточняет 59.ru, уже больше 10 лет чиновники не могут решить коммунальную проблему с водой в этом микрорайоне. Источник воды обнаружили в начале этого года. Как выяснилось, жители частного сектора на прилегающей улице Балшахская отводят воду со своего участка на улицу.

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