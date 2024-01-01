Собственников обязали отреставрировать «Дом купцов Лихачёвых» в центре Перми Работы должны быть выполнены к ноябрю 2028 года Поделиться Твитнуть

Ул. Окулова, 12

domofoto.ru

Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия обязала собственников «Дома купцов Лихачёвых» (Пермь, ул. Окулова, 12) провести реставрацию фасадов, интерьеров здания и отремонтировать крышу. Работы необходимо выполнить до 31октября 2028 года.

Требование с указанием сроков содержится в приказе инспекции «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Лихачевых с воротами». Документ опубликован 2 декабря 2024 года.

Напомним, здание, его интерьеры и планировочные решения были признаны объектом культурного наследия в 2022 году.

«Дом купцов Лихачёвых с воротами» был построен во второй половине XIX века. Его фасад выходит на ул. Окулова. В состав объекта культурного наследия входит сам дом, кирпичные ворота и ограда. Двухэтажное кирпичное здание со скатной металлической крышей оформлено лучковыми окнами на первом и втором этажах. Фасад выполнен из кирпичной кладки на известковом растворе в стилистике архитектуры эклектики: венчающий ступенчатый карниз с плитой из природного камня с рядом поребрика и сухариками, а также филёнчатым фризом и парапетными столбиками. Особенностью дома являются фланкирующие и межоконные филёнчатые лопатки, а также междуэтажный карниз с сухариками и дверной проём главного входа в обрамлении штукатурных наличников с «ушками». У здания есть металлический кованый навес, кирпичные арочные ворота и ограда. Внутри здания охраняется также и интерьер, в том числе парадная лестница, перила, балясины, угловые печи, потолочные карнизы, входные двери с деревянной накладкой, а также двупольные двери с бронзовыми накладками и ручками.

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