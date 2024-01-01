Пермский «Амкар» покидает вратарь, признанный в сентябре игроком месяца Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Артём Исмагилов покидает футбольный клуб «Амкар» (Пермь). У него закончилось арендное соглашение с клубом.

Как напомнили в пресс-службе ФК «Амкар», 20-летний вратарь стал частью команды красно-чёрных в конце января 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей в рамках чемпионата и кубка, сумев сохранить свои ворота нетронутыми в десяти из них. В сентябре фанаты признали Артёма Исмагилова лучшим игроком месяца.

В клубе пожелали Артёму успехов в будущей карьере и поблагодарили за игру.

Артём Рустемович Исмагилов родился 29 июня 2004 года в республике Татарстан. С сентября 2020 года он начал выступать за молодёжную команду ФК «Рубин» (Казань). С 2021 года перешёл в состав главной команды «Рубина». С февраля по июнь 2023 года находился в аренде в ФК «Зенит-Ижевск».

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