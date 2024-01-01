Александра Пермякова Взять семейную ипотеку в Перми проще, чем в других городах РФ «Мир квартир» составил рейтинг Поделиться Твитнуть

Льготная ипотека не исчезла полностью — она действует для семей с детьми до 6 лет. Её ставка 6%. И, по подсчётам экспертов, только в Перми и Красноярске семьям с детьми можно без проблем оформить льготную ипотеку: здесь и первоначальный взнос составляет минимальные 20%, и зарплата позволяет.

В РФ провели исследование по городам-миллионникам — сколько в реальности составит первоначальный взнос и ежемесячный платеж льготника по семейной ипотеке за двухкомнатную квартиру. Его проводили специалисты федерального портала «Мир квартир» совместно с финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» * .





Для расчёта бралась семья с ребёнком до 6 лет. Оба родителя работают. Ипотека оформляется на одного члена семьи. Зарплата одного условно идёт на уплату взноса, а другого — на текущие расходы семьи.





В Москве, к примеру, «двушка» стоит в среднем 22 586 699 руб. Лимит кредита - 12 млн руб. Семье придётся отдавать первоначальный взнос в размере 10 586 699 руб. И это гораздо больше требуемых госпрограммой 20%. Доля этого взноса составит целых 47% от стоимости жилья. То есть чтобы купить квартиру по льготной семейной ипотеке, москвичам придётся почти половину всей суммы накопить самостоятельно.





Схожая ситуация в Казани, где нужно внести в банк даже больше — 48% от стоимости жилья. В Нижнем Новгороде — 44%, в Краснодаре — 35%.





Эксперты отмечают, что, по исследованиям, из 16 миллионников только в четырёх городах средние цены на квартиры позволяют внести действительно 20% — это Красноярск, Волгоград, Воронеж и Пермь.





Однако во многих городах требуемый при ипотеке доход превышает средний по региону.





Реальный средний доход дотягивает до нужного при ипотеке лишь в Перми, Красноярске, Казани и Екатеринбурге — в четырёх из 16 городов.





В Перми и Красноярске первоначальный взнос составляет минимальные 20%, и зарплата позволяет семьям с детьми оформить льготную ипотеку, заключают эксперты.





Жителям же остальных миллионников придётся искать средства для высокого первого взноса или искать работу с оплатой выше среднего по региону.





* Средние зарплаты по региону брались из официальных данных Росстата. Средние цены на двухкомнатные квартиры по городам-миллионникам — из собственной аналитики Mirkvartir.ru. Расчёт ипотеки производился на ипотечном калькуляторе «Выберу.ру».

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