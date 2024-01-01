Александра Пермякова В Перми пострадавшему в ДТП ребёнку выплатили 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Виновник аварии в Перми выплатил пострадавшему мальчику и его родителям около 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

ДТП произошло в Перми на ул. Куйбышева. Ребёнка сбила иномарка, когда он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик долго находился в больнице, а потом проходил амбулаторное лечение. Суд обязал виновника ДТП выплатить родителям по 100 тыс. руб., а их сыну — 500 тыс. руб. за перенесённые негативные эмоции и физические страдания.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае судебные приставы, исполняя решение суда, вернули жительнице села Юсьва её полуторагодовалого ребёнка. Мальчик жил раньше с отцом, так как тот увёз его от родной матери, посчитав, что так будет лучше для малыша. Однако по решению суда нерадивого отца обязали вернуть мальчика матери. Теперь ребёнок Однако 31-летний пермяк не озаботился выплатой задолженности в отведённый законом срок. Приставам пришлось наложить арест на его банковские счета и ограничить в праве на выезд из страны. Требуемые суммы в итоге водитель выплатил.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае судебные приставы, исполняя решение суда, вернули жительнице села Юсьва её полуторагодовалого ребёнка. Мальчик жил раньше с отцом, так как тот увёз его от родной матери, посчитав, что так будет лучше для малыша. Однако по решению суда нерадивого отца обязали вернуть мальчика матери. Теперь ребёнок будет жить с ней и старшим братом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.