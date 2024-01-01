Пермячка при поддержке приставов вернула себе полуторагодовалого ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

В Пермском крае судебные приставы, исполняя решение суда, вернули жительнице с.Юсьва её полуторагодовалого ребёнка. Мальчик жил раньше с отцом, так как тот увёз его от родной матери, посчитав что так будет лучше для малыша. Однако по решению суда нерадивого отца обязали вернуть мальчика матери. Теперь ребёнок будет жить с ней и старшим братом.

В ходе судебных разбирательств были обследованы жилищные условия родителей. Выяснилось также, что ранее мужчина избивал свою супругу и её сына от первого брака. У отца ребёнка было административное наказание за побои. В связи с этими обстоятельствами, исходя из интересов несовершеннолетнего, суд принял решение передать его матери.

В итоге женщина вместе с приставами приехала за ребёнком. Мужчина добровольно передал его супруге и даже заказал им такси, чтобы малыш вместе с мамой отправились домой с комфортом, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

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