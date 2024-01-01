Проведена оценка биоразнообразия вокруг филиала «ПМУ» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ) завершил комплексное исследование биоразнообразия в районе присутствия филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим». По его итогам не выявлено прямого негативного воздействия предприятия на окружающую среду.

Исследовательская группа определила границы территории для изучения в пределах санитарно-защитной зоны предприятия — в радиусе около 500-1000 м вокруг филиала «ПМУ». Здесь был проведён учёт всех видов растительного и животного мира. В результате обнаружено 133 вида растений, 28 видов грибов, три вида лишайников, 177 видов беспозвоночных, три вида рыб, два вида земноводных, один вид рептилий, семь видов млекопитающих, 88 видов птиц, из них 58 — гнездящихся или зимующих. Среди птиц была выявлена пара охранного вида — большой кроншнеп с признаками гнездового поведения. Вид занесен в Красную книгу РФ и станет индикаторным в последующих исследованиях. Меры охраны данному виду не требуются.

Для изучения уровня воздействия филиала «ПМУ» на окружающую среду применялись различные методики. Среди них — исследование накопленного за зиму снежного покрова. Пробы снега были отобраны в марте 2024 года. Биотестирование с помощью микроорганизмов показало отсутствие эффекта токсичности во всех образцах талой воды. По результатам исследования хвои сосны атмосферный воздух охарактеризован как «чистый» и «идеально чистый».

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Летом 2024 года среди методов контроля загрязнения окружающей среды был применён мониторинг жизнедеятельности пчёл. В июле пчелиные ульи были размещены в 100 м от ограждения предприятия и на контрольной площадке «Липогорье» ПГАТУ. Через три месяца сравнение показало: семья пчёл рядом с филиалом «ПМУ» собрала на 5,2 кг мёда больше и нарастила на три улочки (750 г) пчёл больше, чем контрольная. Значительных различий в свойствах мёда контрольной и опытной пчелиных семей не обнаружено.

Кристина Мокрушина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в г. Перми:

— Биоразнообразие лежит в основе устойчивого и безопасного функционирования всех экосистем. Его комплексная оценка даёт исчерпывающее представление об уровне воздействия хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду. В нашем случае исследование подтвердило эффективность природоохранных мер, которые предпринимаются в филиале «ПМУ».

В дальнейшем филиал «ПМУ» планирует проводить мониторинг биоразнообразия каждые два-три года, чтобы оценивать картину в динамике. Это одна из задач, определённых в экологической политике АО «ОХК «Уралхим».

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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