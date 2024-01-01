В Прикамье снизился спрос на зарубежные поездки Низкие продажи связывают с ростом курса валют Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре туроператоры зафиксировали уменьшение интереса жителей Пермского края к туристическим поездкам за рубеж. Одной из причин такой тенденции стало удорожание валют. Напомним, доллар в РФ на сегодняшний день стоит 108 руб., евро — 114 руб. За месяц рубль потерял в цене около 10%.

Как рассказала изданию «Коммерсантъ-Прикамье» генеральный директор турагентства «Планета» Ольга Пряхина, подобный спад интереса к заграничным поездкам характерен для конца осени. По её словам, в этот период снижаются финансовые и временные возможности для путешествий. При этом обычно перед новогодними праздниками цены на туры начинают снижаться.

Директор компании «Пять сезонов» Ольга Слухова добавила, что в ноябре низкие продажи зарубежных путёвок также вызваны сложной экономической ситуацией, в частности ростом курса валют.

Ещё весной представители туристической отрасли сообщали о значительном сдвиге в сторону внутреннего туризма, что связано с увеличением стоимости зарубежных поездок и растущим интересом россиян к путешествиям по регионам РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.