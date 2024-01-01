Жители Прикамья сдали в банки около 2 тонн монет Общая сумма поступивших в кассы банков денег составила 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

С 7 по 20 октября в Пермском крае прошла вторая в этом году всероссийская акция «Монетная неделя», где участники могли обменять свои металлические монеты на бумажные деньги или на монеты другого номинала, а также перечислить их на банковский счёт.

В ходе осенней «Монетной недели» жители Перми сдали в банки 490 тыс. монет. Общая сумма поступлений в кассы банков составила 1,6 млн руб., а общий вес монет приблизился к двум тоннам. Наибольшее количество было сдано монет номиналом 1 руб. и 10 руб. В Прикамье монеты принимали 16 банков и их 78 подразделений, а также порядка 50 точек одной из федеральных торговых сетей.

Лидером акции стал житель Чайковского, который обменял в одном из банков более 36 тыс. монет на сумму 173 тыс. руб., что составило 7% от общего количества монет, сданных в регионе за время акции.

«Проведение «Монетных недель» способствует своевременному пополнению касс банков необходимым количеством монет и сокращает издержки государства на их производство. В Прикамье по итогам двух акций в этом году было собрано около миллиона штук, что в три раза больше, чем в 2023 году», — отметила заместитель управляющего — начальник отдела платёжных систем и расчётов Отделения Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова.

Главной целью акции является привлечение в оборот разменных монет, находящихся на руках у населения. Всего во время осенней акции по стране удалось вернуть в оборот более 45 млн монет на сумму 186 млн руб.

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