В Прикамье перевернулся и сгорел автомобиль Suzuki В ДПТ никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В Кунгурском муниципальном округе перевернулся и загорелся автомобиль Suzuki в с. Моховое. Авария случилась 30 ноября, около 22:00, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Кунгурскую службу спасения.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы КМО установили, что иномарка ехала по ул. Ленина и перевернулась, после чего загорелась. В ходе происшествия никто не пострадал.

Напомним, за два дня до этого в смертельном ДТП в Пермском крае пострадала 14-летняя девочка. Авария случилась на границе Чусовского и Горнозаводского муниципальных округов: около 14.00 произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб, а трое, среди которых ребёнок, получили травмы.

Среди погибших оказался водитель автомобиля Omoda. Он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Два пассажира этого автомобиля, в том числе 14-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В больницу также отвезли водителя Porsche.

По предварительной информации, водитель Porsche на 18 км выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Omoda, которым управлял 39-летний мужчина.

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