В ДТП на трассе в Пермском крае погиб мужчина и пострадала 14-летняя девочка Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ГИБДД Пермского края

В Пермском крае, на границе Чусового и Горнозаводского муниципальных округов, 28 ноября около 14 часов произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб, а трое, среди которых ребёнок, получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Omoda скончался на месте до прибытия скорой помощи. Два пассажира этого автомобиля, среди которых 14-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Также был госпитализирован водитель Porsche, указывается в сообщении.

По предварительной информации, Porsche, за рулем которого находился 59-летний водитель, двигался по дороге Кунгур — Соликамск — Горнозаводск со стороны Кунгура. На 18 км он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Omoda, которым управлял 39-летний мужчина. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

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