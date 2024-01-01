Писатель Алексей Иванов открывает онлайн-клуб Прямые эфиры будут проводиться два раза в месяц ВКонтакте Поделиться Твитнуть

Алексей Иванов

Сергей Копышко

Продюсер пермского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева анонсировала открытие книжного клуба, который будет работать в онлайн-режиме с 1 декабря. Встречи с читателями в формате прямых эфиров планируется проводить на странице Зайцевой ВКонтакте дважды в месяц. Первый сезон будет посвящён путешествиям, а первая тема — Чердыни и её окрестностям.

«Будем листать путеводитель «В сердце пармы», расскажем о первом пилоте фильма «Хребет России», который снимали в Чердыни, о местах действия романа «Сердце пармы», поговорим об основных смыслах территории. Иванов расскажет о фактах, которые не вошли в путеводитель. Конечно, поговорим о Псоглавце, богатырях Полюде и Ветлане, боевых лосях и Золотой Бабе», — рассказала Зайцева, пояснив, что вопросы к эфиру можно оставлять в комментариях на её странице и во время трансляции.

По словам продюсера писателя, в первом сезоне планируется постоянно обращаться к книгам «В сердце пармы», «Железный пояс», «Горнозаводская цивилизация», «Хребет России».

Первая трансляция состоится сегодня, 1 декабря, в 19:00 по Мск.

Напомним, в начале ноября Юлия Зайцева сообщала , что планирует представить свою книгу «Корпорацию не нагнёшь» (16+) в Перми в ноябре. По словам Зайцевой, книга представляет собой документальный триллер «с захватывающим бизнес-сюжетом длиной в 20 лет». В ней автор рассказывает о закадровых событиях писательской жизни.

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