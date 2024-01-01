Алёна Бронникова Продюсер пермского писателя Алексея Иванова представит свою книгу в Перми Презентация состоится в ноябре Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Юлия Зайцева, продюсер пермского писателя Алексея Иванова, планирует представить свою книгу «Корпорацию не нагнёшь» (16+) в Перми в ноябре. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте. Книга представляет собой документальный триллер «с захватывающим бизнес-сюжетом длиной в 20 лет». В ней автор рассказывает о закадровых событиях писательской жизни.

«Свою "Корпорацию" буду точно представлять в декабре в Москве и Питере, в ноябре — в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге, нужно только определиться с площадкой. Короче, строю планы — подключайтесь», — сообщается в публикации.

Летом «Новый компаньон» сообщал, что книга попала в список Forbes 15-ти самых ожидаемых книг нон-фикшн. Весной Алексей Иванов и Юлия Зайцева провели в Перми первую за 13 лет встречу с читателями.

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