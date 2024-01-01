Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Книга Юлии Зайцевой вошла в список Forbes Документальный триллер продюсера Алексея Иванова выйдет из печати в сентябре Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Издание Forbes, специализирующееся на составлении престижных рейтингов, включило недавно завершённую книгу Юлии Зайцевой «Корпорацию не нагнёшь» (16+) в список 15 самых ожидаемых книг нон-фикшн.

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова:

– Эта книга – документальный триллер, в котором почти все герои не только реальны, но и известны, в книжном мире уж точно, а все события уже состоялись в жизни писателя Алексея Иванова и его продюсера Юлии Зайцевой. И при этом автор чудом не пострадал. В этой книге я беру читателя за руку и снова прохожу с ним весь свой путь, заставляя поверить, что вместе не страшно…

Это захватывающий бизнес-сюжет длиной в 20 лет. Это история о том, как два года биться за право стать продюсером успешного автора и защитить это право, взяв восьмимиллионный кредит, чтобы спасти ивановский проект. В этом сюжете Иванова грабят, пытаясь сначала увести деньги его фильма, потом присвоить его бренд «Сердце пармы». В книге десятки драматических кейсов, описывающих, как продюсер отбивает атаки писателей, обвиняющих Иванова в плагиате, и заставляет хейтеров работать на своего автора. Много борьбы и падений, но её финал всем известен: Иванов сегодня топовый автор, у него 23 книги и десяток экранизаций, верная команда, собственные стенды на книжных ярмарках и единственная в стране персональная сеть дистрибуции.

Книга Юлии Зайцевой выйдет из печати в сентябре в издательстве «МИФ». Кроме неё, в список Forbes вошли нон-фикш, посвящённые искусственному интеллекту, дельфинам, сирийским мистикам, истории популярной музыки и другим увлекательным темам, а также биография Илона Маска, большой сборник в жанре «Писатели пишут о писателях» и новая книга Салмана Рушди.

Недавно Алексей Иванов и Юлия Зайцева провели в Перми встречу с читателями – первую за 13 лет. Осенью планируется следующая подобная встреча.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.