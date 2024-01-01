Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Книга Юлии Зайцевой вошла в список Forbes
Документальный триллер продюсера Алексея Иванова выйдет из печати в сентябре
Издание Forbes, специализирующееся на составлении престижных рейтингов, включило недавно завершённую книгу Юлии Зайцевой «Корпорацию не нагнёшь» (16+) в список 15 самых ожидаемых книг нон-фикшн.
Юлия Зайцева,
продюсер писателя Алексея Иванова:
– Эта книга – документальный триллер, в
котором почти все герои не только реальны, но и известны, в книжном мире уж
точно, а все события уже состоялись в жизни писателя Алексея Иванова и его
продюсера Юлии Зайцевой. И при этом автор чудом не пострадал. В этой книге я
беру читателя за руку и снова прохожу с ним весь свой путь, заставляя поверить,
что вместе не страшно…
Это захватывающий бизнес-сюжет длиной в 20
лет. Это история о том, как два года биться за право стать продюсером успешного
автора и защитить это право, взяв восьмимиллионный кредит, чтобы спасти
ивановский проект. В этом сюжете Иванова грабят, пытаясь сначала увести деньги
его фильма, потом присвоить его бренд «Сердце пармы». В книге десятки
драматических кейсов, описывающих, как продюсер отбивает атаки писателей,
обвиняющих Иванова в плагиате, и заставляет хейтеров работать на своего автора.
Много борьбы и падений, но её финал всем известен: Иванов сегодня топовый
автор, у него 23 книги и десяток экранизаций, верная команда, собственные
стенды на книжных ярмарках и единственная в стране персональная сеть
дистрибуции.
Книга
Юлии Зайцевой выйдет из печати в сентябре в издательстве «МИФ». Кроме неё, в
список Forbes вошли нон-фикш, посвящённые искусственному интеллекту, дельфинам,
сирийским мистикам, истории популярной музыки и другим увлекательным темам, а
также биография Илона Маска, большой сборник в жанре «Писатели пишут о
писателях» и новая книга Салмана Рушди.
Недавно Алексей Иванов и Юлия Зайцева провели в Перми
встречу с читателями – первую за 13 лет. Осенью планируется следующая подобная
встреча.
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