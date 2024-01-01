В Пермском крае простились с погибшим на СВО Елвином Гасановым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Бардымского муниципального округа Пермского края Елвин Гасанов, сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Елвин окончил Печменскую основную школу, отслужил в армии, потом работал в колхозе «Новая жизнь» разнорабочим.

В июне 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации. Гвардии рядовой Елвин Гасанов погиб 17 сентября в ожесточённых боях. Ему было 43 года.

«В последний путь искильдинца Гасанова Елвина Гонакбековича провожали со всеми воинскими почестями — почётный караул, минута молчания, флаг России родственникам как символ доблести солдата. В траурной церемонии прощания приняли участие руководство округа и жители деревни. Память о нашем воине останется в наших сердцах», — говорится в сообщении местных властей.

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