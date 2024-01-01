Зарплаты пермских вахтовиков выросли на 33% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Аналитики «Авито Работы» провели исследование вакансий с вахтовым режимом работы. Выяснилось, что по сравнению с осенью 2023 года в Пермском крае рост заработных плат вахтовиков составил 33%, и теперь их средняя зарплата составляет 153 559 руб. (6 место в РФ).

Количество вакансий с вахтовым графиком в России осенью 2024 года увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим возросли и предложения по доходу: в прошлом году средняя зарплата равнялась 113 193 руб., а в этом — 144 404 руб. (+28%).

Наиболее высокие зарплаты предлагают вахтовикам в сфере ремонта и отделки — 199 488 руб. В металлургии средний доход составил 176 910 руб., в лесной и деревообрабатывающей отраслях — 170 068 руб.

Наивысшие зарплаты вахтовиков зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, где среднее предложение составляет 162 155 руб. В Ямало-Ненецком округе специалистам предлагают 160 188 руб., а в Калининградской области — 158 890 руб. Ханты-Мансийский округ и Красноярский край также входят в число лидеров с зарплатами 156 348 и 153 994 руб. соответственно.

«В условиях дефицита кадров компании из строительной и промышленной сфер расширяют поиск, приглашая специалистов из других регионов. При этом почти треть россиян рассматривает возможность переезда», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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