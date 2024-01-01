Оборот общественного питания в Пермском крае вырос на 8% За десять месяцев он сложился в сумме 35,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

По данным Пермьстата, за январь-октябрь 2024 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 649,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше к соответствующему периоду прошлого года. В макроструктуре оборота розницы доля непродовольственных товаров превысила долю пищевых и составила 52%.

При этом за рассматриваемый период оборот розничной торговли края на 98% формировался торгующими организациями и ИП, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля продажи продукции на ярмарках и розничных рынках составила 2%.

По итогам десяти месяцев оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 35,7 млрд руб., что на 8% выше уровня АППГ. Кроме того, объём товарных запасов в организациях розничной торговли составил 53,8 млрд руб. Это соответствует 47 дням торговли.

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