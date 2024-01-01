В Прикамье осудили бывшего участника СВО, убившего двух человек На спецоперацию мужчина попал из колонии, подписав контракт с минобороны Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Пермский краевой суд вынес приговор 31-летнему бывшему участнику СВО, который в алкогольном опьянении зарезал двоих собутыльников и поджёг квартиру, где троица распивала спиртное. Мужчину признали виновным по нескольким статьям: пп. «а» и «д» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённое путём поджога), приговорили к 22 годам колонии строгого режима и взыскали 2,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт».

В приговоре сказано, что инцидент произошёл поздним вечером 17 января 2024 года. В ходе застолья между присутствующими вспыхнула ссора. Подсудимый схватил нож и осколок бутылки (так называемую «розочку») и нанёс одному из пострадавших не менее 68 ударов по голове, шее, туловищу и ногам. Затем он дважды ударил жертву головой о металлический радиатор, а после произвёл ещё 8 ударов неустановленным предметом.

Далее подсудимый атаковал второго собутыльника, нанеся ему не менее 66 ножевых ударов, отрезав палец на руке и часть уха.

После этого обвиняемый поджёг квартиру, в которой находились жертвы, с целью уничтожения улик.

Стоит отметить, что ранее мужчина отбывал наказание в колонии, однако в октябре 2022 года получил помилование, отправившись в зону боевых действий СВО. В мае 2023 года он вернулся домой.

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