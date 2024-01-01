В МЧС опасаются новых обрывов проводов в Пермском крае 1 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

По данным Пермского ЦГМС, 1 декабря в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — в отдельных районах прогнозируются гололёдные отложения.

Как предупредили в ГУ МЧС по региону, это может вызвать обрывы линий электропередачи, сбои в работе систем ЖКХ, пробки и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Жителям рекомендовано избегать находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укреплёнными конструкциями, а также не оставлять свои автомобили в их непосредственной близости.

В случаях аварий на электросетях следует немедленно отключить все электрические приборы и придерживаться правил пожарной безопасности.

Водители должны соблюдать установленные ограничения скорости и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений. Пешеходам настоятельно советуется проявлять осторожность при переходе дороги.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.