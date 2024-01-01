На Новый год только 20% работодателей в Перми готовят подарки для сотрудников и их детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведённому сервисом SuperJob среди руководителей организаций Перми, лишь 20% работодателей на Новый год приготовили подарки как для своих сотрудников, так и для их детей.

В 18% компаний подарки будут вручены только работникам. При этом 49% предприятий не планируют вознаграждать сотрудников, но порадуют их детей к празднику.

Таким образом, в 90% случаев в компаниях готовятся подарки для сотрудников и/или их детей на Новый год.

Кроме того, в 36% организаций в честь празднования Нового года планируется раздача подарков своим клиентам и бизнес-партнёрам. Наиболее популярными корпоративными новогодними сувенирами стали календари, фирменная канцелярия, сладости и алкогольные напитки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми появился почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Находится он в центральном отделении почты по ул. Ленина, 28.

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