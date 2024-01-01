В Перми появился почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу Находится он в центральном отделении почты на улице Ленина, 28 Поделиться Твитнуть

НТВ

В центральном отделении "Почты России" в Перми, которое расположено по адресу: ул. Ленина, 28, установлен специальный ящик для писем, адресованных Деду Морозу. Новогодняя почта будет принимать послания до 31 декабря. Рядом с ящиком можно увидеть информацию с точным адресом, куда следует отправлять письма Деду Морозу в Великом Устюге: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, Деду Морозу.

Правда, как заверили на почте, письмо дойдёт адресату, даже если ребёнок просто напишет на конверте «Деду Морозу» и опустит его в ящик возле дома. Все почтовые сотрудники и так знают, где живет Дед Мороз, главное наклеить на конверт марки и указать обратный адрес, чтобы пришёл ответ.

На почте добавили, что пик новогодней корреспонденции они ожидают во второй декаде декабря, каждый год россияне отправляют порядка 150 тыс. писем Деду Морозу и его «коллегам» Урал Морозу, Ямал Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабай, чувашском Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаан, корельскому Паккайне, татарстанскому Кыш Бабаю.

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