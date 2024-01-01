Пермский дом народного творчества «Губерния» победил на Всероссийском конкурсе Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала министра культуры Пермского края Аллы Платоновой

Дом народного творчества «Губерния» в Перми был признан лучшим на Всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат». Команда завоевала первое место в категории «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа» за организацию Фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление» (6+). Об этом сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.

Фестиваль «Преодоление» — это крупнейшее инклюзивное событие для Пермского края, направленное на поддержку самовыражения людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году фестиваль проводится в Перми 30 ноября.

На участие в конкурсной программе было подана 471 заявка из 33 округов Пермского края, а также из Красноярска, Омска, Республики Удмуртия, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Севастополя и Сыктывкара. В деловой части фестиваля примут участие эксперты из ведущих культурных учреждений России, специализирующихся на инклюзии.

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