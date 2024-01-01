Алёна Бронникова Минзакупок Прикамья оспорит решение суда об увольнении главы госучреждения Прокуратура потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края будет отстаивать позицию по делу об увольнении директора госучреждения в связи с утратой доверия в кассационной инстанции. Об этом в ведомстве сообщили «Новому компаньону».

Как отмечают в министерстве, в данный момент выводы делать преждевременно, впереди разбирательство в кассационной инстанции, по итогам которого возможны разные варианты развития событий. При этом суд первой инстанции позицию министерства и бывшего директора краевого учреждения поддержал полностью.

«Такая категория споров является непростой, поскольку в ходе судебного разбирательства определяется степень близости людей, не являющихся родственниками. Мы не согласны с оценкой надзорного ведомства и в Седьмом кассационном суде будем доказывать позицию, которую отстояли в суде первой инстанции», — прокомментировали в краевом минзакупок.

Накануне прокуратура сообщила, что в силу вступило решение апелляционной инстанции, поддержавшей позицию надзорного органа. Пермский краевой суд возложил на минзакупок обязанности изменить формулировку и основание увольнения должностного лица, указав на утрату доверия. Прокуратура настаивает, что директор госучреждения допустил нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Речь идёт об экс-руководителе ГАУ «Краевой центр закупок» Романе Чепкасове, уволившемся в прошлом году по собственному желанию.

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