Алёна Бронникова Суд обязал власти Прикамья уволить директора госучреждения в связи с утратой доверия Апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры Поделиться Твитнуть

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Пермский краевой суд удовлетворил требования прокуратуры в отношении должностного лица, допустившего нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган потребовал через суд изменить основание увольнения директора госучреждения, однако Ленинский районный суд Перми не встал на сторону истца. Прокуратура направила апелляцию, и краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции.

«Ранее в ходе прокурорской проверки выявлены факты непринятия мер к урегулированию конфликта интересов директором государственного учреждения в сфере закупок при заключении с организациями, руководителями которых являлись лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях, более 50 договоров на сумму свыше 650 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Судебная коллегия Пермского краевого суда возложила на минзакупок Прикамья обязанности изменить формулировку и основание увольнения должностного лица, указав на утрату доверия. Решение вступило в законную силу.

По данным «Нового компаньона», речь идёт об экс-руководителе ГАУ «Краевой центр закупок» Романе Чепкасове. Он возглавлял учреждение с апреля 2020 года. В мае 2023-го он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Новый компаньон» направил запрос комментария в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

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