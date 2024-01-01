В Перми 23 земельных участка рассматриваются в качестве потенциальных зон КРТ В ближайшие пять лет их будут выставлять на торги Поделиться Твитнуть

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

В течение 3-5 лет краевые власти планируют заключить договоры КРТ по 23 земельным участкам в Перми. Такие данные озвучила заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх.

«Мы вместе с городом проанализировали весь жилищный фонд Перми. Порядка ещё 23 территорий обозначено, которые в ближайшем будущем, в течение 3-5 лет, будут выставляться на торги, чтобы в эти территории входила новая жизнь и новое развитие», — рассказала чиновница.

По данным Минх, сложно переоценить значение проектов КРТ, потому что они, помимо того, что создают условия для комплексного развития территорий, направлены на решение проблемы, связанной с ликвидацией аварийного жилищного фонда. А первая задача, которую решает инвестор, когда заходит на территорию, это расселение домов, признанных аварийными, либо которые соответствуют определённым критериям и подлежат ликвидации.

«Сейчас на территории Пермского края уже заключено три договора КРТ. Планируем, что в декабре заключим ещё два аналогичных договора и примем решение относительно микрорайона Комсомольский (Дзержинский район Перми. — Ред.), где тоже большое количество аварийного жилья».

По приблизительным оценкам Фаины Минх, для решения проблемы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда как минимум нужно около 9 млрд руб. вливаний из внебюджетных источников.

«Для нас это очень важно, потому что позволяет ускорить ликвидацию аварийного жилищного фонда. Мы понимаем, что в крае сегодня это одна из основных задач в сфере жилищной политики», — добавила чиновница.

Напомним, сегодня Градостроительный совет Пермского края одобрил концепцию обширного проекта КРТ микрорайона ДКЖ в Дзержинском районе Перми. Её презентовал федеральный застройщик ГК «Кортрос». Общая площадь участков застройки превысит 25 га.

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