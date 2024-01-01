Прокуратура помогла участнику СВО из Перми получить за ранение положенные 100 тысяч Министру труда и социального развития Пермского края внесено представление Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В Перми благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права участника СВО на получение материальной помощи.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, прокурорских работников заинтересовала публикация в Интернете, в которой говорилось, что житель Орджоникидзевского района, получивший на специальной военной операции ранение, никак не может получить положенную ему материальную помощь.

В июле 2024 года мужчина обратился в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» с заявлением о выплате ему средств за ранение. Однако перечислить деньги ему отказалась, так как в представленных документах не оказалось сведений о характере полученных ран.

Прокуратура внесла министру труда и социального развития Пермского края представление. После вмешательства надзорного ведомства мужчине выплатили 100 тыс. руб.

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