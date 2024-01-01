Предприятия Прикамья увеличили вклад в образование и молодёжную кадровую политику Поделиться Твитнуть

На IX Пермском инженерно-промышленном форуме состоялось расширенное заседание Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края на тему «Молодёжная корпоративная политика».

В приветственном слове Дмитрий Махонин сказал: «Мы с вами неплохо продвинулись в плане благоустройства городов и других населённых пунктов, насытили событийную линейку культурных, спортивных и других мероприятий. Сегодня я предлагаю поговорить о том, что нужно сделать, чтобы молодёжь приходила на предприятия, оставалась в Пермском крае и перенимала от нас знания и опыт».

Заместитель гендиректора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы» (ПМ) Александр Иноземцев рассказал, что за последние два десятилетия инвестиции компании в оборудование лабораторий Пермского политеха превысили 500 млн руб. Сотрудники предприятий получают дополнительные вознаграждения за наставничество молодых специалистов и недавних выпускников. ПМ создали уникальное среднее специальное учебное заведение — авиационный техникум им. Швецова, где расположены одни из лучших лабораторий в мире.

Генеральный директор ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» Дмитрий Токарев акцентировал внимание на программе работы с молодёжью, начиная с детского сада, а также на поддержке специалистов жильём. В рамках профориентации предприятие запустило пилотный проект по работе с детьми в садиках, поддерживает пять классов с углублённым изучением предметов. Для сотрудников возводится новый микрорайон ЕвроХим, в прошлом году 40 человек получили ипотеку с полной компенсацией процентов от предприятия, строятся социальные объекты.

Компания ООО «ЛУКОЙ-ПЕРМЬ» стремится создать полноценную образовательную систему, отметил на заседании Руслан Пивовар, первый заместитель генерального директора и главный инженер предприятия. Он напомнил, что в феврале 2024 года в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие уникального учебного центра, созданного на базе Пермского политеха. Каждый молодой специалист в «ЛУКОЙЛе» получает поддержку от опытного наставника.

Генеральный директор «СИБУР-Химпром» Максим Леньков также рассказал о создании условий для привлечения молодых специалистов. Компания вкладывает большие деньги в создание учебных комплексов для молодых специалистов и преподавателей вузов. Среди школьников ведётся работа по популяризации инженерного дела.

Генеральный директор ООО «Пермская целлюлозно-бумажная компания» Юрий Марков презентовал работу предприятия в спортивной сфере. Совместно с Российским союзом боевых искусств ПЦБК открыла молодёжное-спортивное движение «Лига ПЦБК» для школьников и молодёжи микрорайона Голованово, для которых занятия проводят лучшие тренеры союза.

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