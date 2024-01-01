Идею 4-дневной рабочей недели поддерживают 54% пермяков Против высказался каждый четвёртый Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Больше половины (54%) пермяков хотели бы работать четыре дня в неделю, и только 23% опрошенных идею не поддержали, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате. Об итогах опроса экономически активного населения краевого центра сообщил сервис SuperJob.

Идея 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание людей, занятых в самых разных областях. В этом году её популярность возросла после успешного эксперимента, проведённого в Германии.

В Перми женщины несколько чаще, чем мужчины, выражают поддержку данной инициативе. Молодёжь более склонна к её одобрению: 68% респондентов до 35 лет поддерживают сокращение рабочего времени, в то время как среди людей старше 45 лет лишь 41% высказывается за эту идею. Граждане с доходом от 100 тыс. руб. реже соглашаются с внедрением четырёхдневки по сравнению с теми, чьи доходы ниже.

Среди работающих по пятидневному графику 74% уверены в том, что смогут выполнить все свои профессиональные задачи за 4 дня. Каждый пятый признался, что для него это будет сложно.

Больше готовности работать интенсивнее демонстрируют молодые люди до 35 лет (76%), тогда как среди тех, кто старше 45 лет, таких всего 61%.

Дополнительный выходной 26% горожан готовы тратить на семью, каждый четвёртый (25%) — на отдых. Подрабатывать бы стали 14% опрошенных, 12% потратили бы день на домашние дела, ещё столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый посвятил бы выходной занятиям спортом или прогулкам.

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