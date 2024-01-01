Спортсменка из Перми завоевала титул чемпионки мира по подводному плаванию Турнир проходит в Португалии Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Пермская спортсменка Анастасия Мулькова завоевала титул чемпионки мира по подводному спорту. Она стала лучшей на дистанции 200 м триал. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

Чемпионат и первенство мира по подводному спорту стартовал в Португалии. Всего в соревнованиях принимают участие семь представителей Пермской спортивной школы водных видов спорта, это половина всего состава российской сборной.

Золотую медаль Анастасия Мулькова завоевала в первый же день соревнований. Впереди ещё три соревновательных дня.

Российская пловчиха в ластах Анастасия Мулькова родилась 18 сентября 2001 года. Она воспитанница пермской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта (тренер — Горбунов А.А.). В 2016 году стала мастером спорта России.

На первенстве России 2017 года по подводному спорту (дайвинг) была первой на 100-метровой полосе препятствий, завоевала золото на 300-метровке (комплексное плавание), а также была второй — в ночном дайвинге.

На чемпионате мира 2018 года завоевала два «серебра»: в смешанной эстафете 4х2 км и на дистанции 6 км.

На первенстве мира 2018 года взяла «золото» в марафонском заплыве в ластах на 6000 метров.

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