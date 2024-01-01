В Пермском крае отец спас семью на пожаре
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили подробности пожара, который вспыхнул вечером 27 ноября в селе Асово Берёзовского муниципального округа. Там загорелся дом с надворными постройками.
Ещё до прибытия первых подразделений пожарной охраны, хозяин дома через оконный проём вывел на свежий воздух свою супругу и двух детей.
В ведомстве рассказали, что погибших в результате ЧП не было, но один человек получил ожоги, кто именно, в министерстве не уточнили.
Площадь пожара составила 82 кв. м, в его ликвидации участвовали 16 человек личного состава, было привлечено пять единиц техники.
В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.
В ведомстве напомнили жителям края, как важно следить за состоянием проводки, пользоваться исправным электрооборудованием и не оставлять без присмотра работающие электроприборы.
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