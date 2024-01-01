Алёна Бронникова Прикамье оказалось в лидерах среди регионов ПФО по стоимости обслуживания автомобилей Ежемесячные расходы в крае превысили средний показатель по России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край оказался в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа по ценам на обслуживание автомобилей. Согласно сервису Bankiros.ru, по этому показателю Прикамье в Приволжье уступает только Татарстану.

Аналитики посчитали цены на бензин марки АИ-95, услуги автомойки и шиномонтажа колёс. При расходе 130 л в месяц в среднем топливо обойдётся россиянину в 7672 руб., шиномонтаж — в 501 руб., а посещение автомойки два раза в месяц — в 1330 руб. В среднем владельцы авто в месяц тратят 9504 руб.

В Пермском крае стоимость 130 л топлива составляет 7575 руб., шиномонтажа — 501 руб., автомойки — 1453 руб., в целом — 9529 руб. В лидере по цене среди регионов ПФО — Татарстан, где общий ценник на обслуживание - 9616 руб. На третьем месте — Республика Марий Эл (9200 руб.).

Больше всего денег на обслуживание машин тратят жители отдалённых и труднодоступных регионов: Магаданская область — 12 644 руб., Республика Саха (Якутия) — 11 485 руб., Сахалин — 11 344 руб. В Москве затраты несколько ниже — 10 119 руб. В меньшей степени обслуживание авто бьёт по кошельку у жителей Ингушетии — 8452 руб., Рязанской области — 8614 руб. Саратовской области — 8693 руб.

Отмечается, что расходы автовладельцев по регионам зависят от географической удалённости, уровня развития инфраструктуры и особенностей местной экономики.

Как писал «Новый компаньон», в октябре Пермь вошла в топ-5 самых дорогих городов по обслуживанию автомобилей. Водители в среднем отдают за ремонт и обслуживание машины 11 007 руб.

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