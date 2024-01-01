Пермь вошла в число самых дорогих городов по обслуживанию автомобилей Средний чек подорожал на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитическая служба международной сети автосервисов FIT SERVICE провела исследование стоимости обслуживания автомобиля в городах-миллионниках России. По итогам января-августа 2024 года в топ-5 самых дорогих мегаполисов вошла Пермь. Водители в среднем отдают за ремонт и обслуживание машины 11 007 руб.

Пермь заняла в списке пятое место, её опередили Москва (16,2 тыс. руб.), Казань (14,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (13,7 тыс. руб.) и Краснодар (13 тыс.). В числе самых доступных оказались автосервисы в Красноярске (9,1 тыс. руб.), Владивостоке (8,5 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (8,3 тыс. руб.).

«Интересно, что в рейтинге снизилась позиция Краснодара (год назад город занимал в рейтинге второе место — ред.). В прошлом году мы отмечали в регионе значительный туристический трафик, автопутешествия были на пике популярности. Видимо, в этом году поездок, а значит, и внезапных ремонтов авто, в регионе стало меньше. Зато на втором месте по размеру чека оказалась Казань. Можно предположить, что часть автотуристов отправились в этот город», — комментирует директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Помимо средних чеков, аналитическая служба FIT SERVICE изучила и данные по динамике стоимости обслуживания автомобиля в крупнейших городах России. Показатели девяти месяцев 2024 года сопоставлялись с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость обслуживания авто выросла во всех регионах. Но динамика средних чеков в городах всё же разная. Самый большой рост зафиксирован в Челябинске (+44%). Относительно стабильными по сравнению год с годом цены остались в Самаре (+13%). В Перми цены выросли на 17%.

«В промышленном Челябинске чувствуется переток кадров из автобизнеса в другие сферы», — отмечает Татьяна Овчинникова.

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