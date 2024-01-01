В Перми пройдёт благотворительный фестиваль «Все дома» Он посвящён программе временного заселения людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Поделиться Твитнуть

В эту субботу, 30 ноября, пермская благотворительная организация «Территория передышки» проведёт фестиваль "Все дома". Мероприятие состоится в честь шестого дня рождения дневного центра для людей в беде, который функционирует в краевой столице. События фестиваля будут проходить в студии «ЗАПАДВОСТОК» (ул. Куйбышева, 2) с 13:00 до 21:00.

Среди мероприятий фестиваля — лекторий об организации домашнего пространства, психологии и интересных уголках Перми. В этот день состоятся мастер-классы, на которых любой желающий сможет создать своими руками красивые вещи для дома или своего образа — нарисовать картину на виниле или свой портрет.

Посетителей ждёт бьюти-бар с блёстками, чайные церемонии и вкусная еда. Завершит фестиваль квартирник с песнями под гитару.

«Ждём под одной крышей всех, кто делает теплее для каждого наш общий дом — город Пермь. Приходите в последний ноябрьский день согреваться и согревать тех, кто оказался в беде», — говорят организаторы, сотрудники «Территории передышки».

В качестве входного билета на фестиваль принимаются пожертвования в размере 300 руб. Все собранные средства будут использоваться на оплату работы программы временного заселения в хостел для людей, оказавшихся на улице в холодное время года.

На фестивале планируется собрать 150 тыс. руб. — столько средств нужно на два месяца работы программы. Приобрести билет на фестиваль можно по ссылке.

Напомним, дневной центр для людей в беде «Территория передышки» начал работать с ноября 2018 года. Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога.





За 2022 год помощь в проектах организации получили более 1600 человек, в 2023-м — более 1300 человек, а с начала этого года — более 1200 человек.

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