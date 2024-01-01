В Перми пройдёт благотворительный фестиваль «Все дома»
Он посвящён программе временного заселения людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В эту субботу, 30 ноября, пермская благотворительная организация «Территория передышки» проведёт фестиваль "Все дома". Мероприятие состоится в честь шестого дня рождения дневного центра для людей в беде, который функционирует в краевой столице. События фестиваля будут проходить в студии «ЗАПАДВОСТОК» (ул. Куйбышева, 2) с 13:00 до 21:00.
Среди мероприятий фестиваля — лекторий об организации домашнего пространства, психологии и интересных уголках Перми. В этот день состоятся мастер-классы, на которых любой желающий сможет создать своими руками красивые вещи для дома или своего образа — нарисовать картину на виниле или свой портрет.
Посетителей ждёт бьюти-бар с блёстками, чайные церемонии и вкусная еда. Завершит фестиваль квартирник с песнями под гитару.
«Ждём под одной крышей всех, кто делает теплее для каждого наш общий дом — город Пермь. Приходите в последний ноябрьский день согреваться и согревать тех, кто оказался в беде», — говорят организаторы, сотрудники «Территории передышки».
В качестве входного билета на фестиваль принимаются пожертвования в размере 300 руб. Все собранные средства будут использоваться на оплату работы программы временного заселения в хостел для людей, оказавшихся на улице в холодное время года.
На фестивале планируется собрать 150 тыс. руб. — столько средств нужно на два месяца работы программы. Приобрести билет на фестиваль можно по ссылке.
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